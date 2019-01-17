Четверг, 17 Января 2019 года
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Власти Колумбии опознали террориста, атаковавшего полицейскую академию

Политика

Нападавший опознан как житель штата Араука Альдемар Родригес

Богота, 17 января 2019, 22:59 — REGNUM  Власти Колумбии назвали имя исполнителя теракта у здания полицейской академии имени генерала Сантандера на юге Боготы, 18 января передает агентство Associated Press.

На основании записей с камер видеонаблюдения полицейским удалось установить, что академию атаковал житель штата Араука Альдемар Родригес. В его пикапе Nissan, который был взорван напротив академии, находилось 80 килограмм взрывчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва напротив полицейской академии в Боготе 17 января погибли не менее восьми человек, десятки получили ранения.

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