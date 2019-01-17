Суд в Швейцарии снял арест с активов Газпрома

Берн, , 22:41 — REGNUM В Швейцарии суд кантона Цуг отменил свое постановление от 29 мая 2018 года, которым был наложен арест на акции российской государственной корпорации «Газпром» в проектных компаниях «Северного потока» и «Северного потока — 2» — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Решение было принято 16 января. У Газпрома восстановлены и права требования к этим компаниям, то есть теперь госкорпорация может получать выплаты от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, арест на активы Газпрома в Швейцарии был наложен по требованию «Нафтогаза Украины», который пытался таким образом взыскать с российской госкорпорации средства, которые были присуждены украинской компании «Стокгольмским арбитражем» по итогам многолетнего спора.