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Суд в Швейцарии снял арест с активов Газпрома

Политика

Арест был наложен по иску «Нафтогаза»

Берн, 17 января 2019, 22:41 — REGNUM  В Швейцарии суд кантона Цуг отменил свое постановление от 29 мая 2018 года, которым был наложен арест на акции российской государственной корпорации «Газпром» в проектных компаниях «Северного потока» и «Северного потока — 2» — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Решение было принято 16 января. У Газпрома восстановлены и права требования к этим компаниям, то есть теперь госкорпорация может получать выплаты от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, арест на активы Газпрома в Швейцарии был наложен по требованию «Нафтогаза Украины», который пытался таким образом взыскать с российской госкорпорации средства, которые были присуждены украинской компании «Стокгольмским арбитражем» по итогам многолетнего спора.

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