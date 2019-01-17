Палата представителей США проголосовала против снятия санкций с «Русала»

Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Палата представителей США на заседании 17 января приняла резолюцию, осуждающую планы руководства страны по снятии санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго».

В ходе голосования резолюцию поддержали 362 члена палаты представителей, 53 высказались против.

Следует отметить, что голосование носило формальный характер и решение законодателей не будет иметь юридической силы, поскольку ранее аналогичный проект резолюции не нашел поддержки в Сенате. Предотвратить снятие санкций могло бы принятие документа обеими палатами Конгресса США.

Напомним, проект резолюции о блокировке решения министерства финансов США по снятию санкций с En+ и «Русала» был предложен представителями Демократической партии.

Ограничительные меры против компаний и их владельца Олега Дерипаски были введены весной 2018 года. Позднее Вашингтон назвал условием снятия санкций отказ Дерипаски от контроля над компаниями.

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