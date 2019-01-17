Рост госдолга Монголия это результат нарушения закона: мнение

Улан-Батор, , 21:03 — REGNUM «Хотя власти рассчитывают погасить долг за счёт дохода от экспорта горнорудной отрасли, надо помнить, что устойчивость деятельности горнорудной отрасли во многом зависит от иностранных инвесторов», — доктор экономических наук Монхийн Бямбасурэн прокомментировала заявление министра финансов Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар о том, что в ближайшие годы страну ждет пик выплат по внешнему долгу.

ИА REGNUM приводит комментарий эксперта полностью:

«Увеличение долга для нашей страны — плохая новость. Рост госдолга Монголия — результат не соблюдения закона об устойчивости бюджета. Можно сказать, что у нашего правительства нет серьезной политики и плана по погашению долга поскольку и в этом году наш бюджет является убыточным.

Хотя власти говорят, что будут увеличить число рабочих мест и бюджетный доход путем реализации мега проектов, но на самом деле не смогут решить этот вопрос.

После участия нашей страны в программе МВФ, внешний долг вырос. Власти рассчитывают погасить долг за счёт дохода от экспорта горнорудной отрасли, но надо помнить, что устойчивость деятельности горнорудной отрасли во многом зависит от иностранных инвесторов. Если политическая ситуация страны останется нестабильной, это иностранных инвесторов отпугнет. Поэтому для восстановления экономики, властям нужно скорее решить политические проблемы, которые возникли в последних годах, и продвигать мега проекты. В 2021 году Монголия может опять попасть в сложную экономическую ситуации — правительству будет необходимо выплатить 500 млн долларов по бонду «Мазаалай». Чтобы не повторить печальную судьбу некоторых стран, нам надо диверсифицировать экономику. Но пока нам это не удастся, планы по диверсификации будет среднесрочной задачей. Возможно, власти смогут сформировать ресурс для погашения долга до 2021 года, но если не удастся, то нам опять будет необходимо искать пути спасения за рубежом».

Отметим, что в 2016 году в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов Монголия оказалась в сложной экономической ситуации. Правительство Монголии приняло решение о привлечении кредита по программе Стэнд бай от МВФ.

Представители Международного валютного фонда работали в Монголии и в итоге предложили стране принять участие другой программе Extended fund facility. Эта программа со сроком в три года была утверждена 24 мая 2017 года. В рамках расширенной программы Монголии будет предоставлен кредит в сумме 434.3 млн долларов США, и это финансирование явилось для страны источником для погашения внешних долгов.

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