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Число жертв теракта в столице Колумбии выросло до восьми человек

Политика

Ни одна радикальная группировка пока не взяла ответственность за нападение

Богота, 17 января 2019, 20:31 — REGNUM  Число жертв атаки на полицейскую академию в столице Колумбии возросло до восьми человек, 17 января передает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва заминированного автомобиля напротив академии имени генерала Сантандера на юге Боготы погибли пятеро и пострадали десять человек.

На данный момент ни одна радикальная группировка Колумбии не взяла ответственность за нападение.

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