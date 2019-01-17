Киргизская диаспора в России заступилась за русский язык на родине

Бишкек, , 20:25 — REGNUM «Прежде чем поднимать популистские вопросы, призываем заняться конкретными делами, направленными на развитие экономики и улучшение жизни людей на местах», — таким заявлением киргизская диаспора в России отреагировала на инициативу оппозиции Киргизии о проведении референдума, посвященного вопросу о лишении русского языка статуса официального, пишет «24.kg» со ссылкой на Общероссийский киргизский конгресс.

В заявлении диаспоры отмечается, что работающие в России киргизстанцы задаются вопросом: «Неужто у политической элиты Кыргызстана не осталось других проблем, кроме как лишить русский язык официального статуса?».

"Неужели сегодня развитию экономики мешает русский язык? Наоборот, около миллиона мигрантов с помощью русского языка зарабатывают себе на хлеб, кормят свои семьи, вносят огромный вклад в экономику страны. Россия стратегический партнер Киргизии, и членство республики в ЕАЭС дает свои преимущественные плоды для мигрантов», — подчеркивают члены конгресса.

Они также напомнили, что оппозиционные политики, призывающие лишить русский язык его статуса, тоже имеют отношение к текущему положению дел в экономике Киргизии, чье состояние вынудило более миллиона киргизстанцев уезжать на заработки за рубеж, преимущественно в Россию.

«Своим заявлением относительно статуса русского языка вы показываете, что живете совсем в ином мире и измерении. Пора кончать с превращением Киргизии в политическую экспериментальную лабораторию, занимайтесь лучше делами, не наносящими вред народу Киргизии!» — подчеркивают авторы заявления.

Позже заочная полемика киргизских националистов и мигрантов продолжилась. Член Национального оппозиционного движения Улукбек Маматаев, комментируя заявление киргизской диаспоры в России, сообщил следующее (орфография и пунктуация оригинала сохранена):

«…советую не лезть внутренние дела Кыргызстана итак из-за вмешательства России во внутренние дела нашей страны мы очень сильно отстаем, вы там лучше занимайтесь своими делами в России, если хотите помочь Кыргызстану тогда приезжайте и работайте здесь…»

ИА REGNUM напоминает, что в середине январе 2019 года киргизстанская политическая оппозиция провела «Курултай общественных, политических и патриотических сил», участники которого предложили устроить 24 ноября 2019 года референдум и убрать из Конституции республики норму о том, что русский язык в Киргизии имеет статус официального.

Отметим, что, согласно официальным данным, около 750 тысяч граждан Киргизии вынуждены работать за рубежом. А по неофициальным, численность киргизстанских трудовых мигрантов превышает миллион человек (шестая часть населения республики). Из них 80% работают в России.

За 11 месяцев 2018 года мигранты перечислили из России в Киргизию посредством различных систем денежных переводов свыше $2 млрд 436 млн (около 162 млрд 643 млн рублей по текущему курсу). Сопоставимую сумму они привезли в виде наличных денег.