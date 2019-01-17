«Средневековая дикость»: мнение «ЕР» о предложении Екатерины Борисовой

Чита, , 19:35 — REGNUM В партии «Единая Россия» назвали предложение депутата городской думы Читы Екатерины Борисовой об отключении электричества жильцам барачных домов «средневековой дикостью».

Предложения об отключении в ночное время электроэнергии в домах барачного типа, где проживают люди, якобы бесплатно использующие электроэнергию для отопления жилья, недопустимы. Об этом заявил координатор партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

«Конечно, такие предложения, мягко говоря, удивляют», — отметил он, комментируя соответствующую инициативу читинского депутата Екатерины Борисовой.

«Задача властей — находить цивилизованным путем причины подобных ситуаций и пути решения выявленных проблем. «Мы, как партийный проект, сделаем соответствующие обращения по статусу таких домов и обязательно задействуем ресурсы в регионе», — подчеркнул Александр Козлов.

По словам координатора партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», отрицать проблему, связанную с задолженностью в ЖКХ, нельзя, но, в то же время, «анализ показывает, что граждане с низким уровнем доходов являются более дисциплинированными плательщиками за ЖКУ».

«Делать заявление о том, что во всем виноваты малоимущие граждане, недопустимо», — подчеркнул Александр Козлов.

Помимо всего остального, считает координатор партийного проекта, вызывает вопрос состояние жилья, в котором электричество якобы незаконно используется для отопления.

«Сами власти Читы называют такое жилье бараками. Вопрос к ответственным лицам: почему граждане продолжают жить без коммунальных благ, почему эти дома не признаны аварийными и граждане не были переселены по соответствующим программам?» — сказал он.

Еще один аспект — моральный, отметил координатор партийного проекта, назвав предлагаемые меры «средневековыми».

"Конечно, хочется посоветовать автору идеи самой попробовать переночевать в таких погодных условиях, без коммунальных благ. И только потом выступать с предложениями», — заключил он.

В свою очередь, Забайкальский региональный политсовет «Единой России» рассмотрит на ближайшем заседании недопустимое для парламентария высказывание Екатерины Борисовой об отключении света по ночам в домах барачного типа. Об этом заявил в четверг секретарь забайкальского регионального отделения партии Алексей Бутыльский.

«Высказывание, которое позволила себе депутат Екатерина Борисова, является недопустимым, не соответствует высокому статусу городского депутата. Данная ситуация получит официальную оценку со стороны однопартийцев на ближайшем заседании регионального политсовета партии», — отметил Алексей Бутыльской.

По его словам, ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

«Я разделяю критические оценки произошедшего. Для того чтобы делать выводы из сложившейся ситуации, нужно детально разобраться с проблемой со всех сторон и помочь людям, которые находятся в трудной ситуации», — заключил секретарь регионального отделения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат городской думы Читы Екатерина Борисова в ходе состоявшегося в четверг, 17 января, заседания комитета ЖКХ предложила отключать по ночам свет в бараках, жильцы которых незаконно используют электричество для отопления квартир.

«По логике, им надо на ночь отключать этот свет — как на дачах. И всё, не будут топить», — заявила народная избранница.

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