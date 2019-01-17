Владимир Путин заявил, что РФ высоко ценит принципиальную позицию Вучича

Белград, , 19:30 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российская сторона очень высоко ценит принципиальную позицию президента Сербии Александра Вучича. Об этом российский лидер заявил сегодня, 17 января, вручая Вучичу орден Александра Невского.

Путин заявил, что знает Вучича как подлинного сторонника самых тесных и тёплых отношений между Россией и Сербией. Именно благодаря личному участию Вучича, взаимодействия между Россией и Сербией продвигается по всем направлениям и не подвержено международной и политической конъюнктуре.

«Мы высоко ценим эту вашу принципиальную позицию, уважаемый господин президент», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский лидер подписал указ о награждении президента Сербии орденом Александра Невского за большой вклад в развитие российско-сербских отношений.

Орден был вручен Вучичу во время официального визита Путина в Белград.