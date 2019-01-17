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Боевики взорвали автомобиль у полицейской академии в столице Колумбии

Политика

Погибли пятеро, ранения получили не менее десяти человек

Богота, 17 января 2019, 20:09 — REGNUM  Боевики взорвали автомобиль у здания полицейской академии в столице Колумбии, 17 января передает агентство Associated Press.

По сообщению мэра Боготы Энрике Пеналоса, в результате атаки погибли пятеро человек, ранения получили не менее десяти человек. В настоящий момент на месте теракта работают следователи полиции, спасатели и медики.

Пока неизвестно, какая группировка организовала нападение. Власти подозревают в причастности к теракту левых повстанцев из «Армии освобождения народа» (ELN).

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