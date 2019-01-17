6 млрд рублей заработал Севмаш в 2018 году

Архангельск, , 19:11 — REGNUM 2018 год на Севмаше признали успешным. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

«Это позволит предприятию создать источники для финансирования мероприятий по обновлению оборудования, зданий и сооружений, а также для выполнения условий коллективного договора. Чистые активы Севмаша по итогам года увеличатся на 8,7%», — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по финансам и экономике Сергея Кученова.

В планах предприятия на ближайшие три года зафиксирован дальнейший рост прибыли. Достичь этого судостроители собираются, в том числе, за счет участия в перспективных арктических проектах — строительство завода проекта СПГ-2 и платформы ЛСП-А «Каменомысское-море». Свои предложения по участию Севмаш уже направил в «Новатэк» .

Сегодня на Севмаше продолжается строительство серийных кораблей проектов «Ясень» и «Борей-А». К концу года после ремонтных работ будет выведен из дока крейсер проекта 11 442М. Готов к подписанию третий госконтракт с Минобороны на сервисное обслуживание подлодки «Северодвинск». Предприятие также продолжают оказывать техподдержку авианосца ВМС Индии «Викрамадитья» и завершает техническое перевооружение морской ледостойкой платформы «Приразломная».

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