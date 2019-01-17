В США полицейский застрелил подростка из-за страйкбольного пистолета

Темпе, США, , 19:34 — REGNUM 14-летний мальчик, державший пистолет для страйкбола, смертельно ранен офицером полиции в городе Темпе, штат Аризона, сообщает 17 января NBC.

Офицеры, ответившие на звонок о подозрительном транспортном средстве, обнаружили человека, «который находился в процессе взлома транспортного средства», согласно заявлению Департамента полиции Темпе. Когда полицейские подошли, подозреваемый убежал, держа в руке то, что они, как они думали, было пистолетом. Офицер побежал за подозреваемым, давая «словесные команды», во время погони «почувствовал угрозу» и выстрелил из своего оружия. В полиции не уточнили, сколько было произведено выстрелов. Офицеры вызвали и сделали искусственное дыхание, но в больнице подросток был объявлен мертвым.

Оружие, найденное возле неопознанного 14-летнего, было точной копией страйкбольного пистолета, который, по мнению полиции, был украден из автомобиля вместе с другими предметами.

Человек, чей автомобиль был взломан, заявил телеканалу KPNX, что пистолет, который держал подросток, был украден у хозяина машину, и что подросток «не заслуживал смерти из-за чего-то, что он взял у меня».Полиция заявила, что стрельба была снята на камеру, находившуюся на теле офицера; по инциденту будет проведено совместном с офисом прокурора расследование.

Напомним, недавно в штате Алабама от рук полицейских погиб покупатель, настоящий злоумышленник смог сбежать. Сотрудники полиции застрелили обычного покупателя, приняв его за виновника стрельбы в торговом центре города Гувер.