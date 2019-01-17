Президент Сербии Александр Вучич подарил Владимиру Путину щенка

Белград, , 19:04 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич подарил президенту Российской Федерации Владимиру Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки, которого зовут Паша. Щенок был вручен сегодня, 17 января, в ходе официального визита Владимира Путина в Белград.

Сербские СМИ ранее уже сообщали о том, что Вучич готовит Путину в подарок щенка. Шарпланинская овчарка известна своими большими размерами, устойчивостью к холоду и бесстрашием в борьбе с волками и медведями. Шарпланинские овчарки веками использовались сербскими пастухами в горном массиве Шар-Планина на юге автономного края Косово и Метохия. У щенка Паши очень серьезная родословная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это далеко не первая собака, которую дарят Путину. Так, в октябре 2018 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину по случаю его дня рождения щенка породы алабая по кличке Верный.

В 2012 году губернатор японской префектуры Актиа подарил Путину щенка Юмэ в знак благодарности за сотрудничество и помощь в ликвидации сильного землетрясения и цунами.