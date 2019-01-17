Четверг, 17 Января 2019 года
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Барак Обама поздравил жену с 55-летием скромно и сентиментально

Политика

К поздравлениям присоединяются сотни тысяч пользователей Twitter

Барак Обама поздравил жену с 55-летием скромно и сентиментально
Иллюстрация: Цитата со страницы Барака Обамы в Twitter
Барак и Мишель Обама в молодости

Вашингтон, 17 января 2019, 19:31 — REGNUM  Вслед за множеством американцев, которые опубликовали в соцсети Twitter свои поздравления с днем рождения бывшей первой леди США Мишель Обаме, сообщение оставил и 44-президент США.

«Я знал это тогда и я абсолютно убежден в этом сегодня: ты единственная на свете, Мишель Обама!» — пишет Барак Обама.

Мишель Обама сегодня отмечает 55-летие. Согласно недавнему исследованию Gallup, жена Барака Обамы заняла первое место в рейтинге женщин, восхищающих американцев. Обама обошла в этом году Хиллари Клинтон, бывшего госсекретаря США, которая занимала вершину женского «рейтинга восхищения» в течение 17 лет.

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Культура и общество США
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