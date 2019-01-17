США рассчитывают втянуть Китай в гонку вооружений – политолог

Москва, , 19:25 — REGNUM Цель президента США Дональда Трампа — это спровоцировать Китай, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 17 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя попытки Вашингтона обвинить РФ в несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Цель США — спровоцировать Китай, — сказал Мирзаян. — Чтобы мы сейчас ни сделали и какие бы ракеты РФ ни показывала, американцы всё равно выйдут из договора. Мы им покажем одну ракету, они скажут: «У вас есть вторая». Для чего это делается? Американцев не устраевает этот договор. Им нужно, чтобы либо Китай тоже вошёл в него и уничтожил весь свой ракетный потенциал, либо чтобы китайцы втянулись в гонку вооружений и чтобы Трампа, таким образом, смог подавить Китай. Мы тоже жертвы, но косвенные. Главная цель США — сдержать Китай».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, датой выхода Вашингтона из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) станет 2 февраля 2019 г., о чём заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что претензии Соединённых Штатов к России о несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как минимум некорректны и провокационны.

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