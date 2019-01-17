Снижение пенсионного возраста в Италии начнется летом 2019 года

Рим, , 18:44 — REGNUM Руководители правительства Италии на специальном заседании окончательно утвердили порядок реализации пенсионной реформы, сообщает Il Messaggero в четверг, 17 января.

По новым правилам граждане Италии смогут выходить на пенсию не в 66−67 лет, как сейчас, а тогда, когда сумма возраста и стажа достигнет 100, возраст будет не менее 62, а стаж не менее 38 лет (то есть, к примеру, в 62 года при наличии 38-летнего стажа).

Выход на пенсию по новым правилам для сотрудников частных компаний будет возможен с апреля 2019 года, для сотрудников государственных компаний — с лета 2019 года (по разным данным с июля или августа).

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