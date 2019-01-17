Конкуренты премьера Литвы на пост президента также хотят его отставки

Вильнюс, , 18:41 — REGNUM После того, как премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 17 января, объявил о том, что будет участвовать в президентских выборах, оба его основных конкурента — экономист Гитанас Науседа и кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните — заявили о том, что Сквернялису следует подать в отставку и участвовать в предвыборной кампании со всеми на равных условиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В определённом смысле, используя все ресурсы, которые предоставляет премьерская позиция, я имею ввиду организационный ресурс, ресурс СМИ, поскольку внимание журналистов гарантирует сама должность премьера… Думаю, что выборы честнее были бы, если премьер сложит свои полномочия», — сказал Гитанас Науседа.

Кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните в интервью порталу 15min.lt заявила о неизбежности использования административного ресурса во время предвыборной кампании, если Саулюс Сквернялис останется в должности премьер-министра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объявляя о своём решении баллотироваться на пост президента, Сквернялис заранее заявил, что не будет уходить с поста премьер-министра. По его словам, конституция Литвы ему не запрещает совмещать премьерскую должность и стремиться к президентской. В пример он привёл действующего президента Литвы Далю Грибаускайте, которая перед своим вторым сроком полномочий совмещала предвыборную кампанию с президентскими обязанностями.

Выборы президента Литвы состоятся 12 мая, второй тур назначен на 26 мая. Фаворитами в Литве называют экономиста Гитанаса Науседу (рейтинг этих дней по данным разных социологических служб около 27−29%), кандидата от консерваторов Ингриду Шимоните (рейтинг 19−21%) и премьер-министра Саулюса Сквернялиса (рейтинг в районе 10%). Несмотря на то, что Сквернялис замыкает тройку фаворитов, политические обозреватели считают его одним из вероятных победителей выборов поскольку о том, что он в них будет участвовать премьер заявил только сегодня, что в последующие дни активизирует электорат крестьян-зелёных, а значит, рейтинги могут быстро начать расти, а во-вторых — Науседа и Шимоните являются кандидатами от правого фланга, а значит, будут отбирать друг у друга голоса. Сквернялис представляет левый фланг. Он способен пройти во второй тур, а при левом и правом кандидате в нём обычно в Литве побеждал именно представитель левого фланга.

Действующий президент Даля Грибаускайте в этих прогнозах не берётся в расчёт, поскольку перед своим первым сроком полномочий также вела себя, как представитель левых — ратовала за права обездоленных и наиболее социально незащищённых, хотя в итоге оказалась политиком крайне правого толка. Сквернялис себя также позиционирует как представителя «второй Литвы» — жителей провинции и малых городов.