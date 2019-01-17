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Костромские некоммерческие организации выиграли гранты на 15 млн рублей

Политика

В регионе пройдут турниры по шахматам и шашкам для незрячих и слабовидящих спортсменов

Кострома, 17 января 2019, 18:26 — REGNUM  В Костромской области 13 некоммерческих организаций выиграли Президентские гранты на общую сумму в более 15 миллионов рублей, сообщает областное телевидение «Русь».

Самую большую сумму гранта — миллион 800 тысяч рублей — выиграло региональное отделение «Федерации спорта слепых» на реализацию проекта «Ферзевый гамбит или раз, два и в дамки!». Проект объединяет два вида интеллектуального спорта для реабилитации инвалидов по зрению — шахматы и шашки.

Деньги от гранта планируется потратить на проведение турниров Всероссийского уровня для незрячих и слабовидящих спортсменов, организацию 10-дневных учебно-тренировочных сборов, покупку досок, фигур, часов и современных компьютерных программ для трансляции текущих итогов туров.

«Мы здесь по-настоящему на мировой уровень планируем выйти. И по инвентарю, по наличию программ с полной уверенностью можно будет говорить, что Костромская область в этом плане будет самым укомплектованным регионом в системе Всероссийского общества слепых вообще среди всех субъектов, которые способны в дальнейшем в течение многих лет проводить соревнования Всероссийского уровня для тотально незрячих и слабовидящих спортсменов», — сообщил руководитель проекта Дмитрий Андреев.

ИА REGNUM напоминает, что конкурс президентских грантов проводится с 2017 года. Средства выделяются на реализацию проектов по 16 направлениям, в числе которых социальная сфера, сохранение исторической памяти, поддержка науки, культуры и просвещения.

Всего за два года в число победителей конкурса вошли 46 проектов некоммерческих организаций из Костромской области.

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Президентские гранты — 2018
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