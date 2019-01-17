Милиция разогнала участников антикитайского митинга в столице Киргизии

Бишкек, , 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов разогнали участников митинга «против китайской экспансии», проходившего сегодня, 19 января, на центральной площади столицы Киргизии, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам милиционеров, организаторы акции протеста согласовали время и место проведения митинга с городскими властями — он должен был закончиться в 13:00. К назначенному времени пикетчики отказались покинуть площадь «Ала-Тоо», начали создавать помехи автотранспорту и решили продолжить митинг, но уже у Дома правительства.

В итоге участников митинга заставили разойтись, а наиболее активных протестующих, в количестве около 20 человек, доставили в РОВД. Там с ними проводят разъяснительную работу. Также стало известно о том, что теперь им грозит наказание за нарушение общественного порядка.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 19 января, в центре Бишкека прошел антикитайский митинг, участники которого потребовали от властей ввести мораторий на предоставление китайцам гражданства Киргизии, отчитаться по вопросу о целесообразности получения кредитов от Китая, вернуть в паспорт графу «национальность» и запретить иностранцам жениться на киргизках.

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