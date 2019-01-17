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Президент Габона вернулся к докторам в Марокко

Политика

Президент возвращался на родину после попытки переворота в Габоне 7 января

Либревиль, 17 января 2019, 18:21 — REGNUM  Президент Габона Али Бонго Ондимба принял решение продолжить лечение в Марокко после кратковременного пребывания на родине, 17 января передает агентство Associated Press.

По словам представителей президента Габона, глава государства уже вернулся в Рабат, где ему предстоит пройти очередной курс реабилитации после инсульта.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Али Бонго Ондимба не был в Габоне с октября 2018 года — после инсульта, перенесенного в Саудовской Аравии, он проходил лечение в Эр-Рияде и затем в Марокко. Возвращение на родину потребовалось после попытки переворота в Габоне 7 января.

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