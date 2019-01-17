На Украине суд продлил арест Кирилла Вышинского

Херсон, Украина, , 18:11 — REGNUM Городской суд Херсона продлил арест журналиста и главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ещё на месяц. Об этом сегодня, 17 января, сообщил РИА Новости адвокат Вышинского Андрей Доманский.

По словам Доманского, украинская прокуратура ходатайствовала о продлении ареста Вышинского ещё на месяц. Суд ходатайство прокуратуры удовлетворил. Защита Вышинского подаст апелляцию на это решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине против Вышинского было сфабриковано уголовное дело по статье «Измена родине». Фактически Вышинского пытаются судить за то, что он честно выполнял свою журналистскую работу. Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, с тех пор он содержится в тюрьме.

14 января украинская прокуратура заявила, что следствие по делу Вышинского завершено. Следствие передало 30 томов дела для ознакомления самому Вышинскому и его адвокатам, при этом прокуратура попросила суд ограничить Вышинскому и его защите сроки ознакомления с делом до 7 февраля включительно.