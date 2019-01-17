Литовские консерваторы требуют отставки премьер-министра

Вильнюс, , 18:01 — REGNUM Председатель партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис, представителя которой Ингрида Шимоните называют одним из фаворитов президентской кампании, сегодня, 17 января, из-за объявления Сквернялисом об участии в выборах, потребовал его отставки, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам Ландсбергиса, даже объявляя о своём участии в президентской гонки, во время посещения провинциального городка Русне, Сквернялис пользовался своим служебным положением.

«Как его транспорт, так и его сопровождение, советники, которым зарплаты платят за счёт налогоплательщиков, всё это прикладывается к его кампании», — заявил Ландсбергис, который пообещал официально обратиться в Центризбирком на предмет законности ведения предвыборной кампании Сквернялиса вместе с избирательной кампанией.

Он также выразил надежду, что Сквернялис «найдёт в себе порядочности» добровольно сложить полномочия и заниматься агитацией на равных условиях с остальными кандидатами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объявляя о своём решении баллотироваться на пост президента, Сквернялис заранее заявил, что не будет уходить с поста премьер-министра. По его словам, конституция Литвы ему не запрещает совмещать премьерскую должность и стремиться к президентской. В пример он привёл действующую президента Литвы Далю Грибаускайте, которая перед своим вторым сроком полномочий совмещала предвыборную кампанию с президентскими обязанностями.