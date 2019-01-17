В Казахстане будут собирать тяжелые российские вертолеты

Астана, , 18:01 — REGNUM АО «НК «Казахстан инжиниринг» министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК и АО «Авиаремонтный завод № 405» и АО «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» в Астане сегодня, 17 января, подписали контракт на организацию в Республике Казахстан крупноузловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171. Об этом сообщает пресс-служба МОАП.

Данный документ был заключен в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между президентами Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным.

«Сборка вертолетов и их адаптация под требования заказчика будет выполняться на производственных площадках АО «Авиаремонтный завод № 405» в Алматы. Это предприятие имеет наибольшие компетенции в вопросах обеспечения безопасной эксплуатации вертолетов этого типа в Казахстане и сертифицировано международными органами для ремонта, модернизации и технического обслуживания вертолетов типа Ми-8/17/171. В Казахстане впервые внедряется технология сборки тяжелых вертолетов, и сборочное производство организовано без привлечения бюджетных инвестиций. Запуск сборочного производства вертолётов обеспечит значительное развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, гражданской вертолетной индустрии, учебно-тренировочной базы и др.», — говорится в сообщении министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Казахстан уже имеет опыт сборки вертолётов. По информации Казинформа, за четыре года на казахстанско-французском СП «Еврокоптер Қазақстан инжиниринг» было собрано 26 вертолетов ЕС145. Восемнадцать из них переданы в ведомство по чрезвычайным ситуациям, а восемь — в министерство обороны.

Кроме вертолётов широкого назначения, по данным АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», учредителем которого является министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Казахстан выпускает и достаточно широкий спектр продукции военного назначения.

На предприятиях страны налажен выпуск тактических ракетных комплексов «Точка-У», мобильных миномётов 2Б9 «Василек», спаренных зенитных установок ЗУ-23−2, ракетных систем залпового огня «Широкий спектр», торпед 53−65КЭ, бронированных машин на колесной формуле 4×4, 6×6 и 8×8, проводится модернизация танков Т-72 и РСЗО «ГРАД» и САУ и тяжелой техники.

Кроме того, армия республики получает электронно-оптические приборы (прицелы, монокуляры, бинокуляры ночного видения, тепловизионные приборы и пр.), радио-релейные и локационные станции казахстанской сборки, бронежилеты и пулемёты НСВ — 12.7