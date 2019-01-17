В Узбекистане упростили нострификацию зарубежных дипломов об образовании

Ташкент, , 17:32 — REGNUM В Узбекистане с 1 марта вводится новый порядок признания и нострификации (установления эквивалентности) документов об образовании, выданных в зарубежных странах, следует из постановления президента Узбекистана.

Согласно документу, признание и нострификация дипломов будет осуществляться без специальных испытаний у граждан республики, получивших образование в зарубежных образовательных учреждениях, занимающих первые 1 000 позиций среди вузов в рейтинге международно признанных организаций.

При этом, перечень вузов будет ежегодно утверждаться совместным постановлением Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и Государственной инспекции при правительстве страны.

Кроме вузов, входящих в топ-1000, будут признаваться также дипломы граждан, получивших образование за счет квот (грантов), выделяемых зарубежными странами для целевой подготовки специалистов, по направлениям министерств и ведомств Узбекистана, а также граждан, поступивших на учебу в зарубежные образовательные учреждения до 1 января 1992 года.

Среди дипломов, которые также будут признаваться в Узбекистане, фигурируют документы, выданные образовательными учреждениями США, Австралии, Израиля, Канады, Сингапура, Южной Кореи, Японии, аккредитованные уполномоченными организациями данных стран, кроме направлений, специальностей и профессий, перечень которых устанавливается правительством Узбекистана.

Признание получат и дипломы граждан, получивших образование за счет средств, выделяемых министерствами и ведомствами Узбекистана для целевой подготовки специалистов в зарубежных высших образовательных учреждениях.

Во времена правления президента Узбекистана Ислама Каримова, власти Узбекистана не очень жаловали тех граждан, которые получили дипломы о высшем образовании в зарубежных странах. Считалось, что такие граждане являются неблагонадежными, ввиду их долгого проживания за границей. Соответственно, такие граждане не назначались на важные государственные должности, многие их них уехали из страны и добились успехов за рубежом.

Недавно, новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал указ, регламентирующий установление связей с соотечественниками за рубежом, которые имеют высокую квалификацию или обучаются в престижных вузах, с целью их дальнейшего трудоустройства в республике. Однако основная масса таких соотечественников не торопится возвращаться домой.

Как ИА REGNUM Узбекистан занимает первое место по количеству учащихся в вузах России среди всех государств СНГ. В 2017/2018 учебном году в высшие учебные заведения России поступили 8 430 граждан Узбекистана. В этих целях правительство РФ выделило 200 бюджетных квот, а сами российские вузы дополнительно еще около 6 тысяч.