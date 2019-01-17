В Россвязи рассказали, какими данными об интернете обладают

Москва, , 17:32 — REGNUM Россвязь настаивает на сохранении действующего порядка предоставления данных операторами связи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил заместитель руководителя Россвязи Роман Шередин в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике, где обсуждается законопроект об устойчивости Рунета.

Замглавы федерального агентства признал, что на сегодняшний день отсутствует общая картина о единой системе связи в России, однако часть данных все же собирается и систематизируется.

«Да, действительно, на сегодняшний момент общей картины — связанной — о существующей сети в единой системе связи в России нет. Но начиная с 2004 года в соответствии с законом «О связи»… такие данные собираются, их собирает Россвязь, эти данные есть. На сегодняшний день я могу доложить, что мы располагаем данными о технологических возможностях сети связи и соответственно о перспективах развития от порядка 7 тыс. операторов. Порядка 1 тыс. из этих данных у нас находятся в электронном виде, в соответствии с отдельными мероприятиями программы «Информационная инфраструктура» мы будем эти данные передавать для наполнения генеральной схемы сети электросвязи», — заявил Шередин.

Он попросил сохранить для операторов связи существующий порядок предоставления данных.

«Я бы просил учесть, что именно порядок предоставления информации, который сложился для операторов связи… также был сохранен и соответственно продолжал работать», — заявил замглавы федерального агентства.

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Ранее замглавы Роскомнадзора Александр Панков заявил, что «точных, достоверных, постоянно актуализированных сведений о составе сети связи общего пользования, о ее типологии, о логической структуре российского сегмента интернета в распоряжении регулирующих органов нет».

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