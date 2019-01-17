Закон о Рунете определит «точки входа на территорию России и выхода из неё»

Москва, , 17:29 — REGNUM Централизованное управление Рунетом будет вводиться только в случае реализации какой-либо угрозы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 января заявил автор законопроекта об устойчивости Рунета, депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

«Централизованное управление будет вводиться только в случае реализации какой-либо угрозы. Более никак — только в случае реализации угрозы», — заверил Луговой в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике.

По его словам, основная цель создания центра мониторинга и управления состоит в координации усилий всех субъектов отрасли связи сети интернет на основе всего объёма информации о состоянии системы.

«И указания Роскомнадзора будут направлены только на противодействие угрозе, тем более что во многом так называемое управление будет осуществляться административно в виде указаний. Потому что в центре мониторинга и управления будет наглядно видна вся ситуация по всем сетям связи на территории всей Российской Федерации», — пояснил Луговой.

«Нам наконец-то (надо) внести ясность, где какие сети связи проходят, где точки выхода на территорию Российской Федерации и выхода из неё. Я вам официально докладываю: такой сети связи на территории Российской Федерации не существует, в 1990-х годах многие компетенции были потеряны и никто не понимает, где какие связи проложены и в чьих интересах они используются», — добавил он.

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