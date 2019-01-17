Президент Афганистана поблагодарил Пакистан за переговоры с талибами*

Кабул, , 17:40 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани выразил признательность Пакистану за помощь в переговорах с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 17 января передает агентство Reuters.

Согласно официальному заявлению, Гани провел телефонные переговоры с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и «выразил свою благодарность за искреннее содействие Пакистана» в переговорном процессе.

С конца 2018 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько раз встретились с представителями Пакистана и спецпосланником США Залмаем Халилзадом, однако до сих пор отказывались от переговоров с представителями официальных властей Афганистана.

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