Четверг, 17 Января 2019 года
18:19:00 МСК

Президент Афганистана поблагодарил Пакистан за переговоры с талибами*

Политика

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Президент Афганистана поблагодарил Пакистан за переговоры с талибами*
Mueller .MSC
Ашраф Гани

Кабул, 17 января 2019, 17:40 — REGNUM  Президент Афганистана Ашраф Гани выразил признательность Пакистану за помощь в переговорах с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 17 января передает агентство Reuters.

Согласно официальному заявлению, Гани провел телефонные переговоры с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и «выразил свою благодарность за искреннее содействие Пакистана» в переговорном процессе.

С конца 2018 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько раз встретились с представителями Пакистана и спецпосланником США Залмаем Халилзадом, однако до сих пор отказывались от переговоров с представителями официальных властей Афганистана.

Читайте также: Спецпосланник США: Мы готовы продолжить переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Афганский фактор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить