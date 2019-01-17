В Госдуме опровергли национализацию доменов

Москва, , 17:22 — REGNUM Законопроект об устойчивости Рунета не предполагает национализацию доменов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 января заявил автор законопроекта об устойчивости Рунета, депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) в ходе заседания комитета по информполитике.

«Законопроект не предусматривает никакой национализации доменов», — заявил Луговой.

В настоящий момент, если России закроют доступ к любым серверам, российские граждане не смогут видеть сайты, находящиеся за пределами России. Более того, они не смогут «видеть» по сети и друг друга.

В законопроекте, призванном избежать подобных рисков, речь идёт исключительно о «сведениях о лицах, которые фактически регистрирует домены в наших доменах первого уровня. Кроме того, предъявляется требование о том, чтобы сведения о всех доменах второго уровня, зарегистрированных в наших доменах, также передавались лицам в национальную систему доменных имён», пояснил парламентарий.

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«В случае, если нам отрежут интернет, граждане могут продолжать пользоваться интернетом, так же как они пользуются в обычное другое время», — указал он.

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