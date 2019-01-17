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Премьер Литвы не откажется от своей должности из-за президентской кампании

Политика

Саулюс Сквернялис отрицает, что, совмещая премьерскую должность, проведёт свою предвыборную кампанию за счёт налогоплательщиков

Вильнюс, 17 января 2019, 17:01 — REGNUM  Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который сегодня, 17 января, объявил о своём участии в президентских выборах, не будет слагать с себя полномочия главы правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ранее в СМИ Литвы неоднократно звучали высказывания различных политиков, политологов и обозревателей, что если Сквернялис решится выдвинуть свою кандидатуру, то он должен покинуть пост премьер-министра. В ином случае якобы произойдёт конфликт интересов, когда, совмещая работу премьера с предвыборной кампанией, он будет косвенно агитировать за себя просто выполняя свои прямые премьерские обязанности.

Сам Сквернялис сегодня заявил, что он официально будет зарегистрирован не ранее марта, а во-вторых, конституция Литвы ему не запрещает оставаться премьером и баллотироваться на пост президента. В пример он привёл действующую президента Далю Грибаускайте, которая перед своим вторым сроком не снимала с себя президентскую должность и появлялась в СМИ и на ТВ во время предвыборной кампании, тем самым агитируя за себя, просто исполняя президентские полномочия.

Сквернялис также подчеркнул, свою команду представит позже, как и свою программу. Он также не стал комментировать программы своих главных конкурентов — экономиста Гитанаса Науседы и кандидата от консерваторов Ингриды Шимоните.

Выборы президента Литвы состоятся 12 мая, второй тур назначен на 26 мая.

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Выборы президента Литвы
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