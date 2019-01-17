Закон о Рунете поможет избежать случайных блокировок — Луговой

Москва, , 16:56 — REGNUM Единый центр мониторинга и управления позволит избежать ошибок при блокировках тех или иных интернет-ресурсов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 января заявил автор законопроекта об устойчивости Рунета депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) в ходе заседания комитета по информполитике.

«Сегодня каждый оператор связи знает только о своей инфраструктуре и ничего о сетях соседей. Предлагается создать центр мониторинга и управления, который будет обладать информацией обо всей инфраструктуре связи», — заявил Луговой.

По его словам, сеть связи благодаря законопроекту станет гораздо более надёжной — в том числе это касается голосовой связи, телеграфной и телевещания.

«Задача центра — координировать усилия множества операторов связи при любых экстраординарных ситуациях», — пояснил он.

«Мы хотим, чтобы впредь не блокировали невиновных и больше не было случаев, когда блокировали одних, а заблокировали Google», — добавил парламентарий.

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