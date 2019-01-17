Порошенко заявил, что ССО ВСУ провели более 700 секретных операций

Бердичев, Украина, , 16:52 — REGNUM «Девизом силы специальных операций вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) стали слова легендарного князя Киевской Руси Святослава» «Иду на вы». Об этом 17 января на встрече с бойцами ССО ВСУ в г. Бердичев Житомирской области заявил президент Украины Петр Порошенко.

«На днях я подписал указ относительно основания эмблемы, символа и флага сил специальных операций и штандарт командующего. Теперь вашим девизом станут слова киевского князя Святослава Храброго «Иду на вы», который более 1000 лет назад наводил ужас на врагов», — сказал Порошенко.

«Подразделениями Сил специальный операций уничтожено и взято в плен значительное число оккупантов. Захвачено много образцов вражеского вооружения, которые в дальнейшем составили мощную доказательную базу в международных судах, которые Украина инициировала против Российской Федерации. Всего с начала войны с российским агрессором воинами спецназначенцами выполнено более 3 тыс. боевых задач, из них более 700 специальных действий, информация о которых по известным причинам не может разглашаться», — добавил Порошенко.

Президент Украины сообщил, что на вооружение ССО поступают новые и модернизированные образцы вооружений и военной техники.

«Мы всегда понимали, что в современных условиях ведения войны все чаще решающим фактором является силы и средства асимметрических действий, в частности Силы специальных операций. Именно поэтому одним из первых моих решений как президента и Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины в 2014 году принято решение о создании ССО ВСУ. Это уникальный род войск, который продолжает развиваться и приобретать новые боевые способности по стандартам НАТО. Ежедневно идет интенсивное наращивание боевого потенциала. Подразделения спецназначенцев получают новые и модернизированные образцы вооружений, военной техники, современные средства связи, современные элементы экипировки», — проинформировал Порошенко.

Порошенко отметил, что сегодня войска ССО готовят украинские инструкторы, которых ранее готовили инструкторы НАТО.

«Благодаря привлечению высокопрофессиональных инструкторов из США, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии украинские инструкторы прошли квалифицированную подготовку. Сегодня они сами принимают участие в отборе, комплектации и подготовке подразделений спецназначения. В подготовке украинского войска важным является и восстановление наших национальных боевых традиций. Процесс возврата украинского войска к собственной истории, к символам и памятным датам сейчас активно продолжается», — пояснил Порошенко.

Он напомнил, что учебно-тренировочный центр ССО в г. Бердичев создан при поддержке НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Порошенко подписал указ об утверждении положения о силах специальных операций ВСУ.