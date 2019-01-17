Четверг, 17 Января 2019 года
16:54:36 МСК

Луговой: В России создается национальная система доменных имен

Политика

Россия не намерена ограничивать доступ в интернет

Москва, 17 января 2019, 16:51 — REGNUM  Законопроект об устойчивости Рунета не направлен на ограничение доступа граждан в интернет, а призван создать в России замещающую инфраструктуру на случай чрезвычайных обстоятельств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 января заявил автор законопроекта депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике.

«Мы не делаем свой интернет. Мы создаём замещающую инфраструктуру, дублируем у себя, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств не остаться без доступа к интернету», — заявил Луговой.

Парламентарий напомнил, что Россия не намерена ограничивать доступ в Сеть, ставить её под тотальный контроль или ограничивать законные интересы и возможности людей, общественных организаций и бизнеса в информационной среде.

«Законопроект предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи с зарубежными корневыми серверами сети интернет», — указал Луговой.

В частности, предлагается создать национальную систему доменных имён, «чтобы наши сайты были доступны внутри страны, а наши граждане могли пользоваться сервисами без сбоев», пояснил депутат.

Читайте также: Законопроект об автономном российском интернете внесен в Госдуму

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить