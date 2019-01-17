Луговой: В России создается национальная система доменных имен

Москва, , 16:51 — REGNUM Законопроект об устойчивости Рунета не направлен на ограничение доступа граждан в интернет, а призван создать в России замещающую инфраструктуру на случай чрезвычайных обстоятельств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 января заявил автор законопроекта депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике.

«Мы не делаем свой интернет. Мы создаём замещающую инфраструктуру, дублируем у себя, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств не остаться без доступа к интернету», — заявил Луговой.

Парламентарий напомнил, что Россия не намерена ограничивать доступ в Сеть, ставить её под тотальный контроль или ограничивать законные интересы и возможности людей, общественных организаций и бизнеса в информационной среде.

«Законопроект предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи с зарубежными корневыми серверами сети интернет», — указал Луговой.

В частности, предлагается создать национальную систему доменных имён, «чтобы наши сайты были доступны внутри страны, а наши граждане могли пользоваться сервисами без сбоев», пояснил депутат.

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