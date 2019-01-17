Глава «Нафтогаза»: Киев добился ареста активов «Газпрома» на $2,6 млрд

Киев, , 16:41 — REGNUM «Нафтогаз Украины» утверждает, что близок к тому, чтобы взыскать с российской государственной корпорации «Газпром» $2,6 млрд, который присудил украинской стороне Стокгольмский арбитраж. Об этом сегодня, 17 января, заявил в интервью журналу «Новое время страны» глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, «Нафтогаз» уже начал получать деньги от «Газпрома» из разных источников, в том числе из прошлых платежей за транзит газа по территории Украины. Кроме того, «Нафтогаз» продолжает добиваться ареста активов российской компании за рубежом с целью их дальнейшей принудительной продажи. Коболев утверждает, что соответствующие процессы идут в шести юрисдикциях, в частности, в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.

«У «Газпрома» за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга «Газпрома» перед нами. Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года», — рассказал Коболев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года вынес решение по многолетнему спору между «Газпромом» и «Нафтогазом». В итоге Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд в пользу «Нафтогаза». Российская компания заявила, что данное решение было принято на беспрецедентных основаниях — только потому, что экономическое положение Украины оставляет желать лучшего. «Газпром» подал апелляцию, но её рассмотрение ещё не началось.