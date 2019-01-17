Премьер-министр Литвы объявил о своём участии в президентских выборах

Вильнюс, , 16:39 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 17 января, объявил, что выставит свою кандидатуру на майских президентских выборах в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом Сквернялис заявил на встрече с жителями провинциального городка Русне, а его заявление транслировалось в прямом эфире ряда СМИ и в социальных сетях.

При этом Сквернялис пока не заручился поддержкой главной правящей партии Союз крестьян и зелёных Литвы, которая и делегировала его на пост премьер-министра. Сквернялис заявил, что это техническое решение должно произойти на следующей неделе.

Выборы президента Литвы состоятся 12 мая, второй тур назначен на 26 мая.

В тройке лидеров в настоящий момент, согласно опросу общественного мнения, экономист Гитанас Науседа, кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и Саулюс Сквернялис.