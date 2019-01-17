В Орле инициировали возвращение к прямым выборам мэра

Орел, , 16:28 — REGNUM В Орле депутат городского совета народных депутатов Евгений Косогов, а также активисты общественного движения «Граждане Орла» инициировали возвращение прямых выборов главы администрации города и проведение реформы горсовета. Изменения в Устав предлагается внести в ближайшее время. Об этом было заявлено на пресс-конференции депутата и общественников 16 января.

Как пояснил Евгений Косогов ИА REGNUM по итогам пресс-конференции, «существующая система городского управления, с введённой отдельной должностью сити-менеджера, привела к фундаментальным экономическим, политическим и системным проблемам для города». При том, что сегодня мэр, он же председатель горсовета является «декоративной фигурой», сити-менеджер «формально подотчётен очень узкой группе депутатов», а «с учётом сложности процедуры увольнения, сити-менеджер становится единоличным руководителем исполнительной власти с ограниченным контролем со стороны депутатов и избирателей. Эта модель привела к катастрофическим управленческим проблемам, в которые погружён Орёл и продолжает погружаться дальше».

Активисты в связи со сложившейся ситуацией выступили с предложением переименовать мэра Орла в председателя горсовета, а главу администрации города, которому предлагается разрешить называться мэром Орла, — выбирать прямым всенародным голосованием.

Кроме того, авторы предлагаемой реформы считают, что все 38 депутатов должны избираться по одномандатным округам (сегодня 50% избираются от партий по спискам, 50% — одномандатники) — это должно повысить управляемость округами, а также позволит депутатам сосредоточиться на экономических и хозяйственных проблемах, а не политических. Кроме того, активисты считают, что Орлу необходимо вернуть полномочия по градостроительной деятельности.

Кроме того, на пресс-конференции было объявлено о предложении вынести на ближайшую сессию Горсовета вопрос о снятии с занимаемой должности сити-менеджера Александра Муромского.

Между тем, политологи уже высказали сомнения в том, что инициативы получит какую-либо реализацию.

«Выбранный всенародно мэр — человек менее подконтрольный губернатору и, соответственно, возможно менее лояльный. Так что многое будет зависеть от позиции губернатора и «Единой России». Честно говоря, я сомневаюсь, что Клычков будет слишком заинтересован в появлении всенародно избранного мэра, который во многом будет для него конкурентом и будет не настолько управляем и контролируем, как сейчас сити-менеджер Орла», — сказал «Орловским новостям» доктор политических наук Владимир Слатинов.

Как отмечает ИА REGNUM, система, при которой городом управляет глава (мэр) города в лице председателя горсовета и сити-менеджер, назначенный через конкурс, действует в Орле с 2012 года. Последний всенародно избранный мэр Виктор Сафьянов ушел в отставку решением горсовета под давлением на тот момент губернатора Александра Козлова. Добавим, что последние выборы в горсовет Орла состоялись в 2015 году.