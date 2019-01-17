Берлускони баллотируется в Европарламент «из чувства ответственности»

Рим, , 16:28 — REGNUM Лидер партии «Вперед, Италия», экс-премьер-министр Сильвио Берлускони подтвердил намерение выставить свою кандидатуру на выборах в Европарламент, передает информагентство ANSA в четверг, 17 января.

Берлускони отметил, что им движет «чувство ответственности», и он принял такое решение, не оглядываясь на свой возраст (экс-премьеру 82 года).

По словам лидера «Вперед, Италия», в Европе не хватает политиков «с глубоким мышлением», а в Италии дело обстоит еще хуже — «Движение 5 звезд», занимающее более половины кабинетов в правительстве, столь же «неопытно и некомпетентно, как коммунисты в 1994 году» (год, когда Берлускони был впервые избран премьер-министром — прим. ИА REGNUM ).

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. В настоящее время рейтинг партии Берлускони, по данным социологов, составляет около 8−9%. Он проигрывает не только обеим правящим партиям («Лига» Маттео Сальвини — 32%, «Движение» — 27%), но и демократам (17%).

В настоящее время вице-президент партии Берлускони, Антонио Таяни, занимает пост спикера Европарламента. Ожидается, что на новых выборах «Вперед, Италия», набрав значительно меньше голосов, уже не сможет претендовать на такие посты.

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