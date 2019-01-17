Владимир Путин прибыл в Сербию

Белград, , 16:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин днём 17 января прибыл в Сербию с однодневным официальным визитом. В аэропорту «Никола Тесла» российского лидера встретил у трапа президент Сербии Александр Вучич с ротой почётного караула.

Как ожидается, главы двух государств проведут переговоры в узком составе, а затем состоятся расширенные консультации с участием делегаций двух стран.

На повестке переговоров — совместные проекты в сферах энергетики, инфраструктуры и инновационных технологий, военно-техническое сотрудничество двух стран. В частности, будет обсуждаться продление газопровода «Турецкий поток» в Сербию. По итогам встречи ожидается подписание около двадцати различных соглашений о сотрудничестве.

Кроме этого, Путин и Вучич обсудят внешнеполитические вопросы. В центре внимания будет находится также тема косовского урегулирования.

Во время визита лидеры России и Сербии посетят храм Святого Саввы и возложат венки к мемориалу воинам-освободителям Белграда.

В рабочем графике Владимира Путина значится также встреча с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

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