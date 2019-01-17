Американец планировал штурм Белого дома

Вашингтон, , 16:17 — REGNUM В США по обвинению в подготовке нападений на объекты федерального значения, включая Белый дом, 16 января был арестован Хашер Джаляль Тахиб, житель штата Вирджиния. Ему 21 год. Подробности инцидента сообщил ресурс Military.com.

Его история такова. Местное правоохранительное агентство связалось с ФБР в марте 2018 года после получения информации, что Тахиб стал придерживаться радикальных взглядов, изменил свое имя и планировал выехать за границу, на территорию под контролем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тахиб сказал агенту ФБР под прикрытием, что хочет совершить нападение на территории США: на Белый дом и Статую Свободы.

На одной из встреч он показал агенту под прикрытием нарисованную от руки схему первого этажа западного крыла Белого дома и детализировал план нападения. Он попросил агента достать оружие и взрывчатые вещества, необходимые для проведения атаки. Чтобы оплатить это, они обсудили продажу или обмен своих автомобилей. Агенту ФБР под прикрытием Тахиб доверял и считал его частью своей боевой группы.

Тахиб также сказал агенту, что им нужна «база», где они могли бы перегруппироваться, и где он мог бы записать видео, чтобы мотивировать людей: он будет рассказчиком, будут показаны клипы про угнетение мусульман, а на заднем плане будут сожжены американские и израильские флаги.

На прошлой неделе Тахиб сказал агенту ФБР, что хочет забрать оружие на этой неделе и поехать прямо в Вашингтон, чтобы совершить нападение.

Тахиб рассказал, что они приблизятся к Белому дому с задней дороги, что отвлечет внимание полиции, а войдут в Белый дом, используя противотанковую ракету, чтобы взорвать дверь, и затем уничтожить как можно больше людей и нанести как можно больше ущерба.

Потенциального террориста не смущал тот факт, что он никогда не стрелял из оружия, но считал, что может легко научиться. Кроме того, он просмотрел несколько роликов о применении гранат.

Террорист пытался приобрести штурмовые винтовки, три взрывных устройства с дистанционным подрывом, а также противотанковую ракету. В ходе состоявшейся встречи с продавцом оружия, который также был агентом ФБР, Хашер Джаляль Тахиб обменял заказанное оружие на свой автомобиль и погрузил арсенал в арендованную машину.

На встрече ему также рассказали, как использовать приобретенное оружие. Как только Тахиб сел в автомобиль и закрыл двери, он был арестован.