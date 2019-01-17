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Роскомнадзор признал отсутствие сведений о структуре Рунета

Политика

Законопроект позволит актуализировать данные

Москва, 17 января 2019, 16:17 — REGNUM  Законопроект об устойчивом Рунете содержит положения, позволяющие получать актуальные сведения о составе российского сегмента сети «Интернет», ее структуре. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил замглавы Роскомнадзора Александр Панков в ходе заседания комитета Госдума по информполитике.

«Важный момент: на сегодняшний день интернет не застрахован от техногенных и рукотворных воздействий, и абсолютно верным является, к сожалению, тот факт, что точных, достоверных, постоянно актуализированных сведений о составе сети связи общего пользования, о ее типологии, о логической структуре российского сегмента интернета в распоряжении регулирующих органов нет. Позитивным считаю тот факт, что необходимость сбора, получение такой информации в законопроекте учитывается», — заявил Панков.

С точки зрения регулирующего ведомства, любые действия, направленные на обеспечение безопасности, устойчивости таких важных инфраструктурных фрагментов, представляются важными.

В целом Роскомнадзор поддерживает законопроект, направленный на обеспечение устойчивости российского сегмента интернета.

«Концептуальных возражений у нас нет, есть юридико-технические правки, которые могут быть отработаны в рабочем порядке», — сообщил Панков.

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