Президента Сирии зовут в Крым на годовщину Русской весны

Симферополь, , 16:15 — REGNUM Члены российской делегации в Сирии пригласили президента арабской республики Башара Асада посетить Крым и Севастополь на очередную годовщину Русской весны в марте. Об этом журналистам 17 января сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик («Единая Россия»).

«Я позвал Башара Асада посетить Севастополь в дни празднования годовщины Русской весны. Президент напомнил, что его дети отдыхали в «Артеке», теперь он и сам хочет приехать в Севастополь и Крым», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, российская делегация прибыла в Дамаск с официальным визитом 14 января, где позже стороны подписали договора о сотрудничестве между Севастополем и Тартусом.

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