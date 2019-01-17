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Президента Сирии зовут в Крым на годовщину Русской весны

Политика

Башара Асада посетить Севастополь в дни празднования годовщины Русской весны пригласил депутат Госдумы Дмитрий Белик

Симферополь, 17 января 2019, 16:15 — REGNUM  Члены российской делегации в Сирии пригласили президента арабской республики Башара Асада посетить Крым и Севастополь на очередную годовщину Русской весны в марте. Об этом журналистам 17 января сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик («Единая Россия»).

«Я позвал Башара Асада посетить Севастополь в дни празднования годовщины Русской весны. Президент напомнил, что его дети отдыхали в «Артеке», теперь он и сам хочет приехать в Севастополь и Крым», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, российская делегация прибыла в Дамаск с официальным визитом 14 января, где позже стороны подписали договора о сотрудничестве между Севастополем и Тартусом.

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