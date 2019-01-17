У Израиля наступает прозрение

, , 16:13 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео 10 января выступил в Американском университете в Каире. В своем выступлении он озвучил параметры ракетного потенциала шиитского ливанского движения «Хезболла». Помпео назвал «Хезболлу» полностью принадлежащей иранскому режиму дочерней компанией, которая накопила огромный потенциал: около 130 тысяч неуправляемых и управляемых ракет. Он также отметил, что данный арсенал непосредственно нацелен на союзника США — Израиль.

По мнению ряда экспертов, Израиль, несмотря на свои заявления в средствах массовой информации и тысячи целей, по которым он ударил в Сирии в последние годы, чувствует себя сегодня гораздо более уязвимым, чем в 2011 году. В результате действий Израиля по сирийской территории было перехвачено и уничтожено всего лишь 5% от общего объема поставок оружия.

Эксперты, ссылаясь на свои источники в израильском руководстве, говорят, что Израиль хотел бы возвращения Сирии во времена до 2011 года. Тогда лидеры Сирии были не так сильны и опытны, как сейчас, после семи лет гражданского конфликта. Кроме этого, Дамаск сейчас получил передовое российское оружие в основном для решения задач ПВО, есть поставки, а также и изготовление современных иранских ракет на сирийской территории. В стране присутствуют военные советники из Ирана и «Хезболлы».

Таким образом, получилось, что с учетом складывающегося расклада сил лучше было бы для Израиля не раздувать гражданский конфликт в Сирии и сохранять тот статус-кво, который сложился на 2011 год.