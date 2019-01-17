Болгария меняет истребители МиГ-29 на американские F-16

София, , 16:06 — REGNUM Депутаты Народного собрания Болгарии после острых и продолжительных дебатов одобрили начало переговоров с США о закупке многоцелевых боевых самолётов F-16V Block 70, сообщает БГНЕС.

Проект решения, согласно которому правительство Болгарии должно подготовить международный договор и провести необходимые переговоры с правительством Соединенных Штатов, поддержали 130 парламентариев, 84 депутата голосовали «против».

Для ведения переговоров с американской стороной в правительстве Болгарии будет сформирована специальная группа, в которую, в частности, войдут министры обороны, иностранных дел, экономики и финансов.

В декабре минувшего года начать переговоры с США о закупке F-16 предложила межведомственная комиссия министерства обороны Болгарии. Это решение вызвало критику со стороны президента республики Румена Радева, по мнению которого процедура выбора не была «прозрачной, открытой и объективной».

По его словам, из нескольких вариантов закупки нового самолёта для ВВС Болгарии был выбран самый дорогой. При этом F-16 смогут поступить в Болгарию не ранее чем через шесть лет и республике также потребуется затратить немалые средства на строительство необходимой инфраструктуры для них.

Выбор американского истребителя Румен Радев назвал «триумфом лоббизма». По его словам, ещё до завершения работы комиссии о выборе уже было объявлено политикам, и планы провести демократическую процедуру, при которой будет отобрано лучшее из предложений «потерпели провал».

Следует отметить, что американская оферта превышает сумму в 920 миллионов евро, которую первоначально выразила готовность заплатить Болгария. Ранее в Госдепартаменте США заявили о готовности Вашингтона предоставить Софии более выгодные условия для закупки самолётов, но никаких подробностей при этом не раскрывалось.

Министр обороны Красимир Каракачанов в ходе выступления в парламенте заявил, что принятое депутатами решение ещё не означает заключение сделки, но предусматривает только начало переговоров с американской стороной.

Напомним, в республике ещё в 2014 году была утверждена концепция «Болгария в НАТО — 2020», которая предусматривает полный отказ от использования советских/российских истребителей и вертолётов в целях обеспечения «военной независимости» от России. При этом вопрос с закупкой новых истребителей для ВВС взамен используемым сегодня МиГ-29 не может быть решён в Болгарии уже несколько лет — как по причине нехватки средств в бюджете, так и из-за политизации данного вопроса и постоянных споров по нему в правительстве.

В качестве других вариантов рассматривались также закупка у Италии истребителей Eurofighter Typhoon Trance 1 из имеющихся в наличии ВВС страны, которые были произведены около 10 лет назад, а также приобретение новых шведских истребителей Saab JAS-39C/D Gripen.

Первая встреча представителей Болгарии и Соединённых Штатов по вопросу закупки F-16 состоится 14 февраля в Брюсселе.