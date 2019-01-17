Суд снял запрет на «русскоязычный культурный продукт» во Львовской области

Киев, , 15:56 — REGNUM Общественное движение «Украинский выбор — Право народа» выиграло суд и добилось отмены моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Об этом сообщили сегодня, 17 января, в исполкоме организации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно предоставленной информации, 16 января 2018 года Львовский окружной административный суд в полном объеме удовлетворил иск Общественного движения, признав противоправным и недействительным решение Львовского областного совета VII созыва от 18 сентября 2018 года № 745 «О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области».

Позже аналогичные иски в Львовский окружной административный суд подали двое граждан Украины — Сергей Иванов-Малявин и Роман Лихачев. Эти иски были объединены в одно производство.

В «Украинском выборе» отметили, что принятое Львовским облсоветом решение нарушало: статью 10 Конституции Украины; статью 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»; статьи 4, 5 и 10 Закона Украины «О культуре»; статью 1 Закона Украины «О национальных меньшинствах в Украине»; статьи 1, 2, 6 Закона Украины «О принципах предупреждения и противодействия дискриминации в Украине»; Решение Конституционного суда Украины от 14 декабря 1999 года № 10-рп/99; Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств от 1 февраля 1995 года; Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств от 5 ноября 1992 года.

«Мы и дальше будем отстаивать права русскоязычного населения, добиваться отмены подобных антиконституционных решений политиков, одержимых русофобской истерией», — заявили в исполкоме общественного движения.

В свою очередь Василий Нимченко, народный депутат, «Оппозиционная платформа — За жизнь», заместитель председателя Общественного движения «Украинский выбор — Право народа», в комментарии прессе отметил, что противоправное решение Львовского областного совета является продуктом откровенной русофобии, правового нигилизма и ущемляет конституционные права граждан на использование своего родного языка.

«Мы защитили конституционные права жителей Львовской территориальной громады, восстановив в судебном порядке их право на использование русского языка, и продолжим начатое. К сожалению, подобного рода никчемные решения были приняты Житомирским, Волынским, Ивано-Франковским, Тернопольским областными советами. Думается, в ближайшее время законность будет восстановлена, поскольку Конституция Украины гарантирует гражданам доступ к справедливому правосудию», — подчеркнул Нимченко.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2018 года депутаты Львовского областного совета приняли решение о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. Также облсовет рекомендовал органам местного самоуправления области принять подобные решения на своей территории.

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — говорилось в решении.

Для разъяснительной работы среди населения о целесообразности такого моратория облсовет поручил Львовской облгосадминистрации создать межведомственную рабочую группу с привлечением общественности, правоохранительных органов и районных госадминистраций.