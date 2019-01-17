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Украина усилила охрану госграницы на «угрожаемых направлениях» — ГПУ

Политика

С 26 ноября по 26 декабря 2018 г. в 10 областях Украины было введено военное положение

Киев, 17 января 2019, 15:59 — REGNUM  Специальные подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПУ) дополнительно привлечены к охране участка государственной границы с Российской Федерацией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей. Об этом сообщила в четверг, 17 января, пресс-служба государственной пограничной службы.

«Военнослужащие (Госпогранслужбы Украины) будут выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы на угрожаемых направлениях», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, с 26 ноября по 26 декабря 2018 г. в 10 областях Украины было введено военное положение. Официальный Киев принял данные меры после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины были задержаны в водах РФ за нарушение границы.

Руководство России расценило произошедшее в Керченском проливе как провокацию.

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