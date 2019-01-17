ПАСЕ хотела использовать РФ в качестве «мальчика для битья» – политолог

Москва, , 16:06 — REGNUM Отказ Госдумы РФ от участия в ПАСЕ абсолютно закономерен, убеждён политолог Павел Данилин. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее решение российских парламентариев.

«После консультаций с представителями ПАСЕ, которые прошли совместно с членами Совета Федерации, а также Государственной Думы и МИД, было выработано консенсусное решение: поскольку ПАСЕ и вообще Совет Европы не дают никаких гарантий обеспечения прав нашей делегации, то участие России в заседаниях ПАСЕ представляется нецелесообразным, — сказал Данилин. — Не для того ПАСЕ создавалась, чтобы Россия выступала на этой площадке за свои же деньги в роли мальчика для битья. Притом не имея возможности ничего возразить».

Политолог подчеркнул, что РФ неоднократно указывала на то, что в ПАСЕ нарушаются основные принципы Совета Европы, гарантирующие равенство и право на участие.

«Нас фактически этого права лишили волюнтаристскими методами разные русофобские депутаты, представляющие государства-лимитрофы и антироссийски настроенные круги других стран, — констатировал Данилин. — Поэтому решение о неучастии в ПАСЕ, безусловно, обоснованно, глубоко понятно всем. Также понятно, что нет никакой необходимости в том, чтобы оплачивать деятельность этой организации до тех пор, пока она не придёт в соответствие с основополагающими принципами своего регламента».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла заявление о ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Депутаты всех фракций поддержали решение не возвращаться в ПАСЕ. В поддержку постановления депутаты проголосовали единогласно — 413 проголосовали за то, чтобы не участвовать в ПАСЕ и не направлять взносы в СЕ.

Российские парламентарии считают необходимым приведение Регламента ПАСЕ в соответствие с Уставом Совета Европы, в котором гарантированы равные права всех 47 стран — участниц организации.

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