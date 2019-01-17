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Малайзия запрещает спортсменам из Израиля участвовать в Параолимпиаде

Политика

Шаг малайзийских властей получил поддержку 29 неправительственных организаций

Куала-Лумпур, 17 января 2019, 16:23 — REGNUM  Правительство во главе с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом продолжает отстаивать антиизраильскую позицию, запретив въезд израильским спортсменам на соревнование по плаванию, сообщает Sindonews.

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла встретился с местными группами, которые лоббировали запрет на участие израильских спортсменов в международном соревновании по плаванию, которое состоится в Малайзии летом 2019 года. Глава МИД подтвердил, что правительство страны против проведения мероприятий с участием израильских спортсменов.

Сайфуддин Абдулла заявил, что это решение было основано на «гуманитарных соображениях» и «от имени угнетенных».

Издание отмечает, что шаг малайзийских властей получил поддержку 29 неправительственных организаций, в том числе палестино-малазийской культурной организации, которая высоко оценила позицию правительства страны.

Будучи убежденным сторонником решения палестино-израильского конфликта на основе двух независимых государств, Малайзия не имеет официальных дипломатических отношений с Тель-Авивом, и ее гражданам запрещен въезд в страны Ближнего Востока без специального разрешения.

Напомним, Параолимпийские игры в форме чемпионата по плаванию пройдут в Малайзии в июле 2019 года и станут отборочным соревнованием для Параолимпийских игр в Токио в 2020 году.

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Политика Малайзии
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