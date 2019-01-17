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Минсвязи поддерживает нормы о Рунете не без замечаний

Политика

От Минфина заключение на законопроект пока не поступило

Москва, 17 января 2019, 15:52 — REGNUM  Минсвязи пока не видит оснований для того, чтобы не принимать законопроект об устойчивости Рунета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил замглавы Минсвязи Олег Иванов в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике.

«Пока препятствий для того, чтобы его не поддержать, я не вижу», — заявил Иванов.

При этом, по его словам, пока что не все министерства представили свои заключения на внесенную в Госдуму инициативу, но «в поступивших замечаниях критических моментов, которые не позволили бы принять законопроект в первом чтении, пока не отмечается».

В частности, продолжил представитель профильного министерства, заключение от Минфина пока не поступило.

«От Минфина заключение не поступило. Но вопрос настолько назрел, что основные меры и так прорабатывались в правительстве, и нас (автор законопроекта Андрей) Луговой опередил с внесением некоторых моментов, и наибольшая часть затратных предложений, которые здесь содержатся, уже учтена в программе «Цифровая экономика», — проинформировал Иванов.

В целом он обратил внимание на большое количество замечаний к инициативе.

«Замечаний много, они на десяти страницах, понятно, что, наверное, вопрос настолько сложной, настолько новый и новационный, что нужно широкое обсуждение на втором чтении как минимум», — заявил замминистра.

Иванов отметил также актуальность законопроекта.

«Сейчас интернет и в целом система связи настолько внедрена в социальную сферу нашего общества, настолько сильно влияет на промышленный потенциал государства, на различные экономические связи, что государство не имеет права, не может себе позволить делать так, чтобы интернет и другие элементы систем связи общего пользования РФ оставались без должного управления, без должного контроля», — подчеркнул чиновник.

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