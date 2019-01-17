Асад рассказал о значении соглашения Севастополя и Тартуса

Дамаск, , 15:48 — REGNUM Соглашение между российским Севастополем и сирийской провинцией Тартус имеет стратегическое значение, заявил на встрече с делегацией РФ президент Сирии Башар Асад. Об этом сообщил журналистам глава российской делегации, депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

Асад отметил не только торговое значение соглашения. Договор нужно рассматривать более широко — как один из этапов расширения стратегического присутствия России, передал парламентарий слова сирийского президента.

Так, Асад напомнил о строительстве транспортных связей по всему миру, которым занимается Китай. Россия могла бы последовать этому примеру, привлекая частные инвестиции.

Сирийский лидер также высказался за развитие воздушного сообщения между Сирией и Россией, отметил Саблин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Сирию с официальным визитом прибыла российская делегация, в состав которой входят члены правительства Севастополя. Позже было подписано соглашение о сотрудничестве между Севастополем и провинцией Тартус.

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