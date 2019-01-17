Архангельск лишился федерального арктического форума

Архангельск, , 15:47 — REGNUM Форум «Арктика — территория диалога» в этом году впервые будет проведен не в Архангельске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM стало известно из собственных источников в Росконгрессе. Ожидается, что официально о решении будет объявлено уже сегодня.

По данным источника, форум решено перенести в Санкт-Петербург, даты проведения остаются прежними — 9 и 10 апреля.

Напомним, в ходе своего недавнего визита в Архангельск председатель госкомиссии по Арктике Юрий Трутнев недвусмысленно намекнул, что для форума есть места и получше, предложив выбирать место для его проведения на тендерной основе.

Среди причин, послуживших для принятия решения о переезде, называется, в том числе, неактивная поддержка форума местных властей.

К слову, губернатор Архангельской области Игорь Орлов на своей последней пресс-конференции о словах Трутнева высказался довольно равнодушно.

«Это федеральное мероприятие, как мы можем относиться к этому? Будет конкурс — будем в нем участвовать», — заявил он.