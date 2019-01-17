Первый вице-мэр Екатеринбурга Кожемяко всё же покидает свой пост

Екатеринбург, , 15:46 — REGNUM Первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко всё же оставляет свою должность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации пресс-службы, Кожемяко решил сменить место работы. Ему поступило «несколько интересных предложений».

О решении уйти чиновник сообщил главе города Александру Высокинскому во время встречи. Мэр отнёсся к этому с пониманием и поблагодарил его «за обеспечение преемственности власти при смене системы управления городским хозяйством», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в местных СМИ утром 17 января появились сведения о том, что Кожемяко оставляет свой пост. В мэрии их опровергли.

Напомним, Кожемяко рассматривался как основной конкурент Высокинского на пост главы города. В сентябре-октябре наблюдатели не исключали, что он покинет свой пост.

Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий ранее выражал надежду на то, что и Высокинский, и Кожемяко останутся в мэрии.

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