Министр финансов Казахстана сменил главу комитета по госзакупкам

Астана, , 15:51 — REGNUM Министр финансов Казахстана Алихан Смаилов подписал приказ о назначении Айдына Ашуева председателем комитета по государственным закупкам, сообщили 17 января в пресс-службе правительства республики.

Глава минфина также назначил Ербола Карашукеева председателем комитета казначейства Казахстана. Ранее Карашукеев занимал должность заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Казахстана.

Айдын Ашуев родился в 1976 году в Алма-Ате. Окончил Казахскую государственную академию управления и Финансовую академию. С 2016 года Ашуев работал заместителем генерального директора по экономике и финансам ТОО «Амангельды Газ».

Читайте также: Назарбаев назначил нового ответственного секретаря МИД