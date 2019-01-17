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Министр финансов Казахстана сменил главу комитета по госзакупкам

Политика

В Минфине также назначен новый глава комитета казначейства

Астана, 17 января 2019, 15:51 — REGNUM  Министр финансов Казахстана Алихан Смаилов подписал приказ о назначении Айдына Ашуева председателем комитета по государственным закупкам, сообщили 17 января в пресс-службе правительства республики.

Глава минфина также назначил Ербола Карашукеева председателем комитета казначейства Казахстана. Ранее Карашукеев занимал должность заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Казахстана.

Айдын Ашуев родился в 1976 году в Алма-Ате. Окончил Казахскую государственную академию управления и Финансовую академию. С 2016 года Ашуев работал заместителем генерального директора по экономике и финансам ТОО «Амангельды Газ».

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Политическая жизнь Казахстана
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